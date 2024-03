Primary Health Properties Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Primary Health Properties PLC aktuell mit dem Wert 40,7 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 53. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Neutral". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Damit erhält die Primary Health Properties PLC-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Primary Health Properties PLC wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Primary Health Properties PLC auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Primary Health Properties PLC erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Neutral". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Gut ein, 1 als Neutral und 0 als Schlecht. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 104 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 14,29 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 91 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. Primary Health Properties PLC erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Gut"-Bewertung.