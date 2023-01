Pricing-Power im E-Commerce: Shopify versucht es

Shopify (WKN: A14TJP) und der E-Commerce sind definitiv nicht voneinander zu trennen, aber wie bekommen wir Pricing-Power in die Gleichung hinein? Das ist eine gute Frage. Aber auch andere Top-Aktien wie Etsy haben es versucht, indem sie die eigene Preis-Elastizität versucht haben, auszureizen.

Jedenfalls dreht auch Shopify an der Preisschraube. Schauen wir uns die Pläne einmal etwas näher an und warum der Versuch von Erfolg gekrönt sein könnte. Und, natürlich auch, was das für Investoren der E-Commerce-Aktie bedeutet.

Shopify: Pricing-Power!

Das Management von Shopify erhöht nun die Preise. So plant man, für das Basis-Abonnement zukünftig 39 anstatt 29 US-Dollar zu verlangen. Beim nächst höheren Modell gibt es eine Anpassung von 79 US-Dollar auf 105 US-Dollar und die Pro-Version soll als Festpreis zukünftig 399 US-Dollar anstatt 299 US-Dollar kosten. Unterm Strich eine Erhöhung zwischen 32 und 33 %. Oder man könnte auch sagen: Der Service wird um ein Drittel teurer.

Entsprechend kann sich auch der Umsatz an vielen Stellen erhöhen, wobei es nicht nur um das Abo-Modell, sondern auch um transaktionsabhängige Volumina geht. Einen 1:1-Effekt beim Umsatz können wir daher nicht unbedingt erwarten. Wohl aber einen sehr positiven Impuls.

Zugleich verweist das Management von Shopify darauf, dass man erstmals seit zwölf Jahren die Preise erhöht. Die viel relevantere Frage ist für uns jedoch: Ist die Akzeptanz wahrscheinlich? Und falls ja: Was bedeutet das für die Investitionsthese?

Im E-Commerce: Kein Weg dran vorbei?

Sollte sich die Pricing-Power-Investitionsthese bestätigen, so wäre das ein Ausrufezeichen für die Qualität der E-Commerce-Plattform. Generell bin ich geneigt zu sagen: Die meisten Händler dürften es zähneknirschend akzeptieren. Zwar ist der erhöhte Preis nicht unwesentlich. Jedoch ist die Kernfrage: Wie hoch sind die Wechselkosten und mit welchem Aufwand oder womöglich auch Verzicht ist das verbunden?

Seinen Onlineshop umziehen zu lassen ist ein schwieriger Prozess. Zudem ist Shopify ein Ökosystem, das gleichzeitig auch den Zahlungsverkehr und Logistik-Lösungen mit einbeziehen kann. Das zeigt, dass es mögliche Wettbewerbsvorteile gibt. Beziehungsweise Nachteile, wenn man aufgrund höherer Preise wechselwillig ist. Die mit einem Wechsel verbundenen Kosten dürften in vielen Fällen den Nutzen eines solchen Schrittes übersteigen.

Wenn Shopify daher erfolgreich eine Pricing-Power ausspielen kann, so könnte das eine Neubewertung der Aktie auslösen. Smarte, weitsichtige Investoren sollten daher sehr genau begutachten, wie sich die kommenden Quartale mit höheren Gebühren entwickeln.

Vincent besitzt Aktien von Etsy und Shopify. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Etsy und Shopify.

