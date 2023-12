Pricer AB Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Pricer-Aktie der letzten 7 Tage beträgt 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 40,26 neutral. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Pricer.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Rate der Stimmungsänderung für die Pricer-Aktie. Daher erhält sie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Pricer eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Pricer-Aktie auf 8,5 SEK, während der aktuelle Kurs bei 7,76 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,71 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 7,2 SEK, was einer Distanz von +7,78 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtnote "Neutral" führt.