PriceSmart Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Aktie von Pricesmart wird fundamental betrachtet als "gut" eingestuft, da ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 20,71 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (33,29). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 73,68 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 75,78 USD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 70,22 USD, was einen Anstieg von 7,92 Prozent bedeutet, und somit erhält die Aktie eine "gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen ebenfalls, dass die Aktie von Pricesmart als "gut" eingestuft wird. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen. Für den letzten Monat ergaben sich 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis dieser Analystenmeinungen liegt bei 82 USD, was einer "gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Pricesmart derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "schlechten" Einstufung führt. Die Differenz beträgt 1,56 Prozentpunkte (1,24 % gegenüber 2,8 %).

Insgesamt erhält die Pricesmart-Aktie also gute Bewertungen aufgrund der fundamentalen Analyse, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzungen, obwohl die Dividendenpolitik als schlecht eingestuft wird.