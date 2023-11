PriceSmart Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "SBM Offshore":

Anleger: Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Pricesmart besonders positiv gesprochen. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Pricesmart insgesamt als "Gut".

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Für Pricesmart ergab die Untersuchung dieser Faktoren eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Daher bewerten wir die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im letzten Jahr erzielte die Aktie von Pricesmart eine Rendite von -4,81 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Pricesmart damit 41,22 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -7,15 Prozent. Pricesmart liegt aktuell 2,34 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

Technische Analyse: Der durchschnittliche Schlusskurs der Pricesmart-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 73,47 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 68,28 USD, was einem Unterschied von -7,06 Prozent entspricht, und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 71,06 USD auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Pricesmart für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.