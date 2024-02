Terawulf Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Bei Terawulf hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen konnte festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend erhält Terawulf daher in diesem Bereich ein "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für Terawulf liegt aktuell bei 14,84, was eine Überverkaufssituation signalisiert. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt erhält Terawulf daher für den RSI die Einstufung "Gut".

Analysten bewerten die Terawulf-Aktie aktuell mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 5 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,85 USD, was ein Aufwärtspotential von 56,5 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung bei Terawulf in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, weshalb die Einschätzung insgesamt "Neutral" lautet. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.