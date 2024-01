PreveCeutical Medical Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Spree Acquisition Corp 1 Ltd":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt aktuell 66 für die Preveceutical Medical-Aktie, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Für den RSI der letzten 25 Handelstage liegt der Wert bei 60, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Diskussionen über Preveceutical Medical in sozialen Medien deuten auf eine überwiegend negative Anlegerstimmung hin. In den vergangenen Wochen haben sich die negativen Meinungen und Themen über das Unternehmen gehäuft. Die Redaktion bewertet daher die Aktie als "Schlecht" im Hinblick auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Preveceutical Medical festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Preveceutical Medical-Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,03 CAD) um -33,33 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,02 CAD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 CAD) weist eine Abweichung von -33,33 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Preveceutical Medical-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.