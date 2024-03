Prestige Consumer Healthcare Aktie: Das hat Gewicht!

Die Dividendenrendite von Prestige Consumer Healthcare liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,7 %. Dies bedeutet eine um 2,7 Prozentpunkte niedrigere Rendite und wird daher als "schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 75, was darauf hinweist, dass die Prestige Consumer Healthcare-Aktie überkauft ist. In den letzten 25 Handelstagen war die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "neutralen" Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse ein "schlechtes" Rating aufgrund der RSIs.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Prestige Consumer Healthcare-Aktie mit 71,59 USD um +5,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was als "gut" eingeschätzt wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +16,09 Prozent, was ebenfalls als "gut" bewertet wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,66 Prozent gezeigt. Im Sektorvergleich liegt die Performance jedoch 1400,3 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "neutralen" Rating in dieser Kategorie führt.