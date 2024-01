Prestige Consumer Healthcare Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten für Prestige Consumer Healthcare 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Prestige Consumer Healthcare. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 88 USD. Dies impliziert eine mögliche Steigerung von 45,6 Prozent vom letzten Schlusskurs von 60,44 USD, was einer positiven Empfehlung entspricht.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte wird die Aktie von Prestige Consumer Healthcare mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,92 bewertet, was 91 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen in der Arzneimittelbranche (105,09). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende weist Prestige Consumer Healthcare derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,47 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung im Hinblick auf die ausgeschüttete Dividende.

Das Sentiment und der Buzz um Prestige Consumer Healthcare haben sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies wird anhand der positiven Auffälligkeiten in den sozialen Medien festgestellt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.

Zusammenfassend erhält Prestige Consumer Healthcare in Bezug auf diese Kriterien eine positive Gesamtbewertung.