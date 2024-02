Prestige Consumer Healthcare Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Dividendenrendite der Aktie von Prestige Consumer Healthcare liegt derzeit bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 2,51 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel bedeutet. Somit schneiden die Dividenden des Unternehmens niedriger ab, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,43 auf, was 90 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 100,3. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Prestige Consumer Healthcare-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um 12,87 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer Bewertung als "Gut" aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt um 10,03 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass Prestige Consumer Healthcare über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Prestige Consumer Healthcare in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".