Prestige Consumer Healthcare Aktie: Die Bären zittern!

Die Prestige Consumer Healthcare-Aktie wird derzeit in der technischen Analyse anhand des Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Der RSI-Wert liegt aktuell bei 44,46, was auf ein neutrales Signal hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Analysten geben auf langfristiger Basis eine neutrale Bewertung für die Prestige Consumer Healthcare-Aktie ab. Von insgesamt 18 Analysten liegt ein Gut- und ein Neutral-Rating vor. Für den letzten Monat liegen keine Aktualisierungen vor, und das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 104 USD, was einer positiven Erwartung von 50,09 Prozent entspricht.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,43 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 91 Prozent liegt. Die Branche "Arzneimittel" hat einen KGV-Wert von 114,21. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0 Prozent, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Prestige Consumer Healthcare-Aktie eine neutrale Bewertung von den Analysten.