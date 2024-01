Prestige Consumer Healthcare Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die technische Analyse von Prestige Consumer Healthcare zeigt, dass sich die Aktie laut trendfolgenden Indikatoren derzeit in einem neutralen Zustand befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was zu dieser Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -14,4 Prozent gezeigt, verglichen mit anderen Unternehmen aus der "Arzneimittel"-Branche. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite 21,4 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Prestige Consumer Healthcare bei 9,92, deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer guten Bewertung auf fundamentaler Basis.

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, zeigt sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis schlechtes Bild für Prestige Consumer Healthcare auf Basis der genannten Kriterien.