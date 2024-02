Pressure BioSciences Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Pressure Biosciences hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,25 USD verzeichnet, der -26,47 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, zeigt sich eine ähnliche Tendenz, denn die Distanz zum GD200 beträgt -48,98 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Pressure Biosciences festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messungen kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist die Pressure Biosciences eine Dividendenrate von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen (2,51 %) als niedrig zu bewerten ist. Die Differenz von 2,51 Prozentpunkten führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Pressure Biosciences liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 70, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.