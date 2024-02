Pressure Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von Pressure verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,39 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -20,19 Prozent, was einer Underperformance von -4,2 Prozent für Pressure entspricht. Der gesamte "Energie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -20,19 Prozent im letzten Jahr, wobei Pressure 4,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Pressure-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 33 GBP mit dem aktuellen Kurs (34,5 GBP) eine Abweichung von +4,55 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von aktuell 31,91 GBP, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,12 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung zu Pressure war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Äußerungen. Daher ergibt sich eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) ist die Aktie von Pressure ein Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Pressure-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 12,5, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Ebenso bedingt ein Wert für den RSI25 von 25 eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum. Zusammenfassend resultiert daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.