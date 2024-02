Pressure Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Dividendenpolitik von Pressure erhält derzeit eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -11,95 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Pressure-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 25, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 44,44 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es bei Pressure in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion werden daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Pressure in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,39 Prozent, was einer Underperformance von -8,88 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.