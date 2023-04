Presssestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Ostermärschen/Deutschland

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Ostermärschen/Deutschland:

"Ja, es irritiert, wenn aus Washington verkündet wird, es könne derzeit keine fairen Friedensverhandlungen geben. Andererseits lässt Putins Kriegsführung nicht den Schluss zu, dass er lieber weiter Städte zerstört, Kinder entführen und Menschen töten lässt, als einen Frieden ohne Sieg zu akzeptieren. Und was macht die deutsche Friedensbewegung daraus? Sie stellt Aggressor und Opfer auf eine Stufe. Es mögen sich doch bitte alle besinnen, ist der Tenor. Vor 20 Jahren demonstrierten 500 000 Menschen in Berlin mit der klaren Forderung an die Bush-Administration den völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak einzustellen. Auch beim Vietnam-Krieg war die Botschaft eindeutig gegen die USA gerichtet. Zu Recht. "Russen raus aus der Ukraine!" liest man auf Ostermarsch-Plakaten nicht. Auch nicht, dass Putin sofort die Waffen niederlegen und okkupiertes Gebiet zurückgeben soll."/yyzz/DP/he