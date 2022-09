Pressestimme: 'Der neue Tag' zum Oktoberfest

WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zum Oktoberfest:

"Volksfeste sind die Superspread-Veranstaltungen schlechthin. "Oans, zwoa, Corona" schallt es bierselig durch die Festzelte. Das Virus jubelt schon über den Start der Wiesn am Samstag in München, Ansteckung mit Ansage. "Ogesteckt is" statt "Ozapft is" brüllt Oberbürgermeister Dieter Reiter bei der ersten Mass. Covid wer? Was war da nochmal? Ministerpräsident Markus Söder kommt natürlich ohne Maske, das einstige "Team Vorsicht" ist zum "Team Gaudi" mutiert. Der Engel Aloisius wird schon aufpassen, dass alles nicht so schlimm wird und die göttliche Botschaft überbringen: Hosianna, es ist wieder die bayerische Leichtigkeit auf Erden eingekehrt. Bleibt nur noch Stoßgebete, dass sich der Teufel verrechnet hat und es nicht für viele vom Bierzelt ins Krankenhaus ans Beatmungsgerät geht. Jeder weiß, worauf er sich einlässt beim Oktoberfest. Für Wehklagen ist es ohnehin schon zu spät."/ra/DP/jha