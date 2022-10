Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zur Strom- und Gaspreisbremse

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zur Strom- und Gaspreisbremse:

"Die Bundesregierung wird nicht müde zu betonen, die Einmalgutschrift sei so konzipiert, dass durch sie beim Entlastungsbedarf "auch die Monate Januar und Februar mit abgedeckt" sind. Das wäre natürlich eine wichtige Maßnahme, denn die Einmalzahlung eines einzigen Monatsabschlags ließe sich lediglich in die Kategorie "Besser als nichts" einordnen. Am besten wäre es, die Gaspreisbremse würde wie das Pendant beim Strom bereits im Januar kommen. Schwierige Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Daher sollten die Gasversorger alle Hebel in Bewegung setzen, damit die erwähnte IT-Umstellung früher möglich ist."/yyzz/DP/nas