Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zum geplanten Apotheker-Streik

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zum geplanten Apotheker-Streik:

"In den kommenden Jahren werden viele Apothekeninhaber in Rente gehen. Ein Nachfolger ist jedoch immer schwieriger zu finden, da es für junge Pharmazeuten heutzutage anscheinend wenig attraktiv ist, eine Apotheke zu übernehmen. Schon heute schließen aufgrund von Kostendruck und Fachkräftemangel bundesweit so viele Apotheken wie noch nie zuvor. Welche Herausforderungen der demografische Wandel mit sich bringt, zeigt sich in immer mehr Branchen. Das sollte die Regierung nicht mit fehlenden finanziellen Mitteln abtun. Denn der Anteil der Älteren in der Bevölkerung, die auf ein funktionierendes Gesundheitssystem angewiesen sind, wird weiter wachsen."