Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Energiesparverordnung

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Energiesparverordnung:

"Es wird ernst. Das Bundeskabinett hat endlich verpflichtende Energiesparregeln auf den Weg gebracht. In Summe sollen die Maßnahmen zwar den Gasverbrauch lediglich um zwei Prozent senken, aber die Signalwirkung für Wirtschaft und Verbraucher ist entscheidend. Wenn der Staat mit gutem Beispiel vorangeht, wird damit ein Zeichen an die Gesellschaft gesetzt. Denn das Einsparen in privaten Haushalten lässt sich nicht verordnen beziehungsweise kontrollieren."/zz/DP/he