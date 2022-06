Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu Bürgertests

WIESBADEN (dpa-AFX) - 'Wiesbadener Kurier' zu Bürgertests

Es haben sich nach wie vor noch viele Menschen aus Rücksichtnahme gegenüber anderen testen lassen, bevor sie etwa in ein Restaurant oder zur Party gegangen sind. Und für manch älteren Menschen ist es tatsächlich einfacher, sich von geschultem Personal testen zu lassen, anstatt einen Selbsttest mit der Anleitung in winziger Schrift aus dem Supermarkt zu verwenden. Jetzt ist die Gefahr groß, dass sich viele Menschen gar nicht mehr testen lassen - und somit mehr Corona-Fälle unentdeckt bleiben. Dabei waren die Tests bisher ein wichtiger Baustein, um Risikogruppen zu schützen. Ob hier am falschen Ende gespart wird, werden die kommenden Wochen zeigen./ra/DP/zb