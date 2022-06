Pressestimme: 'Wiesbadener Kurier' zu AfD/Sachsen

WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu AfD/Sachsen:

"Ausgerechnet in ihrem Kernland Sachsen, wo die AfD bei zurückliegenden Wahlen in manchen Landkreisen Ergebnisse jenseits der 40 Prozent holte, schwächeln die Rechtspopulisten. Den Bürgern bleibt ein Landrat aus den Reihen der sogenannten Alternative für Deutschland erspart. In Krisenzeiten ist das ein besonderer Segen, schließlich fallen Aufgaben wie Zivilschutz, die Organisation des Gesundheitsdienstes und manchmal gar der Aufbau von Impfzentren in die Zuständigkeit der Kreisverwaltungschefs. Dies in den Händen einer Partei, deren Landesverband mit Rechtsextremisten durchsetzt ist?"/ra/DP/he