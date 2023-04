Pressestimme: 'Westfälische Nachrichten' zur Abi-Panne in NRW

MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zur Abi-Panne in NRW:

"Die Panne ist ein weiterer Beleg dafür, dass im Schulministerium der Wurm steckt - unabhängig von Parteizugehörigkeit und Personal an der Spitze: Es läuft einfach nicht rund. Sylvia Löhrmann (Grüne) klammerte viel zu lange am Turbo-Abitur. Yvonne Gebauer (FDP) stürzte das System Schule mit ihrem Corona-Krisenmanagement ins Chaos. Nachfolgerin Dorothee Feller (CDU) hat noch keine zündende Idee, wie sie den akuten Personalmangel beheben und den attestierten hundsmiserablen Bildungsstand der Schülerinnen und Schüler anheben kann.

On top jetzt noch das Abi-Durcheinander. Dienstagabend, 20.32 Uhr sagte das Ministerium die für Mittwoch angesetzte Auftakt-Klausur ab. Gebauer war seinerzeit heftig dafür gescholten worden, Schulen spätabends via Mail über Corona-Vorgaben für den nächsten Tag informiert zu haben. Feller knüpft hier an: Angetreten war sie allerdings mit dem Versprechen, auch in der Kommunikation besser sein zu wollen als ihre Vorgängerin."/kkü/DP/jha