Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur Kampfbrigade für Litauen

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur Kampfbrigade für Litauen:

"Um die Stationierung in Litauen reißen sich die Soldatinnen und Soldaten offenbar so wenig, dass der Minister ein Anreizprogramm entwerfen lässt. Richtig ist das Projekt trotzdem. Die Bundeswehr - und also Deutschland - wird noch lange auf Verbündete angewiesen sein, bis sie wieder mehr sein wird als bedingt abwehrbereit. Das zu wissen schadet nicht. Und mit den Bürgern ehrlich zu sein: Ist es nicht das, was sie sich wünschen?"/yyzz/DP/he