Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur Gasumlage

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur Gasumlage:

"In Zeiten hoher gesellschaftlicher Anspannung, mehrfacher globaler Krisen und wachsender Politikverdrossenheit verplempern SPD, Grüne und FDP wertvolle Zeit mit der jeweils eigenen Profilierung. Während die Sozialdemokraten - kurz vor der Niedersachsen-Wahl - fordern, Fehler zu korrigieren, die sie selbst mitverantworten, erwarten die Grünen von FDP-Bundesfinanzminister Christian Lindner das Auflegen eines "Sondervermögens" über den Haushalt. Mit Verlaub, aber Krisen werden nicht erst seit gestern in direkten Gesprächen gelöst statt über knackige Interviewsätze. Dass Bürgern und Wirtschaft bei so viel Hickhack Angst und Bange wird, wenn sie an Herbst und Winter denken, ist niemandem zu verdenken."/ra/DP/nas