Pressestimme: 'Weser-Kurier' über die K-Frage in der Union

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" über die K-Frage in der Union:

"Der Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, den Kanzlerkandidaten der Union erst nach den Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg zu küren, mag aus taktischen Erwägungen klug sein. Allerdings ist der Vorstoß vor allem von der Angst vor einer weiter erstarkenden AfD geprägt. Nach gegenwärtigem Stand der Dinge dürfte die CDU in allen drei Ländern ihre Position kaum verbessern. Das hängt damit zusammen, dass die Union wegen der schwachen Vorstellung, die der CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz abgibt, nicht als Alternative zur zerstrittenen Ampelkoalition wahrgenommen wird. Mit überzeugendem Spitzenpersonal müsste die CDU die Wahlen im Osten nicht fürchten. Dass sich Markus Söder selbst für den besten Kandidaten hält, ist offenkundig. Fraglich ist, ob die Wähler nördlich des Mains das auch so sehen."/kkü/DP/he