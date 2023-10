Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu den Wahlen in der Schweiz

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu den Wahlen in der Schweiz:

"Dass die Schweizer Volkspartei bei der Parlamentswahl am Sonntag ihren Stimmanteil ausbauen konnte, ist kein Zeichen für einen Rechtsruck in der Alpenrepublik. Die europaskeptische und rechtsnationale Bewegung stimmt im Wahlkampf zwar immer wieder rassistische und nationalistische Töne an, gibt sich aber in der praktischen Zusammenarbeit in der Berner Bundesregierung eher pragmatisch (...) Die SVP mag zwar als Rollenmodell für die AfD herhalten müssen, hat aber in Wirklichkeit eher wenig mit ihr zu tun. Dazu ist die SVP in ihrem Wesenskern kleinbürgerlich und bäuerlich, die AfD dagegen erheblich stärker von rechtsextremen Strömungen geprägt."/yyzz/DP/he