Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Oliver Bierhoffs Rücktritt

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Oliver Bierhoffs Rücktritt:

Dass der deutsche Leistungsfußball einen Neuanfang braucht, wurde selten so deutlich wie in der Wüste am Golf. Insofern ist Oliver Bierhoff Respekt zu zollen für seine Entscheidung, seinen Posten in der DFB-Spitze zu räumen. Zu sehr ist aus dem Hochglanzprojekt "Die Mannschaft" der Problemfall "Die Entfremdung" geworden. Zu sehr ging diese Entfernung von der (schrumpfenden) Fanbasis einher mit einer sportlichen Abwärtsbewegung. Trends in Taktik und Ausbildung setzten andere. Andere waren auch viel mehr eine Turniermannschaft als die Deutschen. Das alles hat nicht Oliver Bierhoff allein zu verantworten. Aber ein Neuanfang mit Bierhoff an der Spitze würde wenig Strahlkraft besitzen. Was wohl auch für einen Bundestrainer gilt, der weiterhin Hansi Flick heißt.