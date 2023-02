Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Airbus

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Airbus:

"Flugzeugbauer/in (m/w/d) gesucht" - wer hätte das vor zwei oder drei Jahren gedacht? Im Airbus-Vorstand jedenfalls niemand, so scheint es. Im Stillstand der Corona-Krise wollte keiner mehr Flugzeuge kaufen, die ja ohnehin nicht fliegen durften. Und der Flugzeughersteller konnte sein beschäftigungsloses Personal gar nicht schnell genug loswerden, auf freiwilliger Basis, versteht sich, mit Abfindung - obwohl die Gewerkschaft warnte. Mittlerweile heben die Flieger wieder ab, als sei nie etwas gewesen. Krise? Welche Krise? Und Airbus kommt mit der Produktion gar nicht hinterher. Mittlerweile räumt man sogar in der Airbus-Führung ein, beim Personalabbau möglicherweise zu weit gegangen zu sein. Mit viel Trara startet nun die neue Rekrutierungskampagne - Flugzeugbauer/innen (m(w/d) sind nicht so leicht zu finden. Man hätte sie besser behalten sollen./yyzz/DP/mis