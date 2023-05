Pressestimme: 'Volksstimme' zur Schlacht um Bachmut

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zur Schlacht um Bachmut:

"Der Kampf um Bachmut ist seit Monaten der Seismograph im Krieg in der Ukraine. Filtert man den Kern aus dem Nachrichten-Gewirr hervor, dürfte die Stadt, die kaputt ist wie einst Stalingrad, nun von den Russen eingenommen worden sein. Für Russlands Kriegsherrn Wladimir Putin ist das jedoch kein Anlass zum Jubel. Nicht wegen der enormen Verluste bei den eigenen Kämpfern, die haben Herrschende in Russland noch nie interessiert. Beunruhigend für die Kremlspitze muss sein, dass es ohne die Wagner-Privatarmee von Jewgeni Prigoschin keinen Erfolg in Bachmut gegeben hätte. Der Söldnerhäuptling, bisher schon frech gegen die unfähige russische Armeeführung und damit indirekt die gesamte Führungskaste auftretend, wird das Maximale für sich herauszuschlagen versuchen. Damit wird Putins Macht infrage gestellt. Die Russen werden sich fragen: Herrscht im Kreml noch der Präsident oder schon der Söldner-Chef?"