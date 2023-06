Pressestimme: 'Volksstimme' zur Nationalen Sicherheitsstrategie

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zur Nationalen Sicherheitsstrategie:

"Neben den Klimaaspekten hat jedes Bundesministerium künftig auch Sicherheitsfragen zu bedenken - das ist der Sinn der neuen Strategie. Damit nicht genug: Die vom Kabinett ausgerufene Politik der integrierten Sicherheit soll das ganze Land einbeziehen, vom Großbetrieb bis zur Gemeindeverwaltung. Mit dem hehren Ziel, den Deutschen Frieden und Freiheit zu garantieren. Logisch wäre es, dafür einen Nationalen Sicherheitsrat zu installieren, der im Fall des Notfalles tätig werden würde. Darauf hat aber die Regierung, sehr zum Unwillen der FDP, verzichtet. So fehlt bei der Sicherheitsstrategie der ordnende Kopf. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen betrachtet dafür das Bundeskabinett als völlig ausreichend. Wer mag das nach allem aufgeregten Streit in der Ampel-Koalition, wie zuletzt um das Heizungsgesetz, noch glauben? In kritischen Situationen zählen nüchterne Entscheidungen und nicht Parteitaktik."/yyzz/DP/men