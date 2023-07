Pressestimme: 'Volksstimme' zur Mehrwertsteuer in der Gastronomie

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Mehrwertsteuer in der Gastronomie:

"Die Gastronomie hatte während der Corona-Lockdowns besonders zu leiden. Tausende Mitarbeiter suchten sich in anderen Branchen einen Job - und kehrten nicht zurück. 36000 Betriebe haben 2020 und 2021 dichtgemacht. Um der gebeutelten Branche zu helfen, wurde der Mehrwertsteuersatz für Speisen und Getränke von 19 auf sieben Prozent zeitlich befristet gesenkt. Ab 2024 sollen wieder 19 Prozent gelten. Der abgesenkte Steuersatz hat der Branche geholfen, das Vorkrisenniveau von 2019 ist aber immer noch nicht erreicht. Die Lage der Branche ist abseits großer Städte und Touristenhochburgen alles andere als rosig. Hinzukommt, in 23 EU-Staaten wird steuerlich kein Unterschied gemacht zwischen Essen zum Mitnehmen und Essen im Restaurant. Die Rückkehr zu 19 Prozent wäre dem Steuerbürger schwer erklärbar, weil allein der Ort der "Nahrungsaufnahme" steuerrechtlich entscheidend ist. Das verstehe, wer will. Und sie wäre ein fatales Signal für die Branche."/yyzz/DP/he