Pressestimme: 'Volksstimme' zur Lage in Frankreich

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Lage in Frankreich:

"Die von ihm eingerührte Rentenreform wird für Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron zu einer Schicksalsfrage. Zwar sind die Neuregelungen - allen voran die Heraufsetzung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre - nun in Kraft. Aber mit erheblichen Blessuren für die Regierung: Erst brachte sie das Gesetz ohne Abstimmung durch die Nationalversammlung, dann entging das Kabinett nur knapp der Absetzung per Misstrauensantrag. Die Ignoranz der Administration in Paris hat die Wut überall im Land erneut hochkochen lassen. Es geht ans Eingemachte: Durch die Streiks in der Energieversorgung wird der Treibstoff in Frankreich knapp. Macron und seine Regierung hatten gehofft, dass den Streikenden und Demonstranten die Luft ausgehen würde. Ein Irrtum. Frankreich steuert auf eine Staatskrise zu, wenn dem Präsidenten nicht ein Kompromiss einfällt. Die neue Altersgrenze bei der Rente muss noch nicht endgültig sein."