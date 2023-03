Pressestimme: 'Volksstimme' zur Lage der Ampel

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Lage der Ampel:

"Das Hü und Hott zum Ende des Verbrennungsmotors 2035 aus Deutschland ist in der Europäischen Union blamabel. Es markiert zugleich das Grundproblem der Ampel: Nicht vor einer Grundsatzentscheidung eine gemeinsame Position zu finden, sondern sich hinterher zu zanken. Bei den Autoantrieben hat Verkehrsminister Wissing also entgegen der Haltung der Kollegin Lemke aus dem Umweltressort die Notbremse gezogen. Das geschah - machen wir uns nichts vor - im Interesse der deutschen Automobilindustrie. Hinzu kommt allerdings, dass ein komplettes Verbrenner-Ende in zwölf Jahren weder technisch noch finanziell machbar erscheint. Das alles ändert nichts daran, dass die Koalition eher wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen denn wie eine handlungsfähige Regierung wirkt. Für Ordnung muss letztlich einer sorgen: der Bundeskanzler. Beim Koalitionsausschuss am Sonntag hat Olaf Scholz Gelegenheit dazu."/DP/jha