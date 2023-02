Pressestimme: 'Volksstimme' zur Erhöhung der Rüstungsausgaben

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Erhöhung der Rüstungsausgaben:

"Noch vor wenigen Wochen undenkbar: Der deutsche Verteidigungsminister schmiedet die Panzerallianz gegen Russland, treibt die europäische Luftabwehr voran, fordert höhere jährliche Rüstungsausgaben im zweistelligen Milliardenbereich und regt die Dienstpflicht an. So sieht der Kaltstart von Boris Pistorius aus. Die Zeitenwende wird spürbar. Es scheint, als wolle Deutschland endlich "vor die Lage kommen", wie Militärs gern sagen. Ob dies für die Ukraine noch rechtzeitig kommt, ist unsicher. Aber die deutsche Regierung hat nach mehreren russischen Eroberungskriegen erkannt, dass die militärische Auseinandersetzung auch in Europa für Diktatoren wie Putin grundsätzlich wieder eine Option ist, der man mit Stärke begegnen muss. Sicher wird auch Joe Biden seinen Kollegen Olaf Scholz noch einmal deutlich auf das Missverhältnis amerikanischer und europäischer Rüstungsanstrengungen hingewiesen haben."/yyzz/DP/he