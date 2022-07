Pressestimme: 'Volksstimme' zur Energiedebatte in Deutschland

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur Energiedebatte in Deutschland:

"Wärmeinsel - wie angenehm das klingt. Es suggeriert Fürsorge und Behaglichkeit. Wenn da nicht der historische Kontext wäre. In sogenannten Wärmestuben fanden die Deutschen in den Hungerwintern nach dem Zweiten Weltkrieg Zuflucht. Brennstoffe für die Wohnung wurden damals wie Goldstaub gehandelt. Das könnte heute bald ähnlich sein. Doch wer über die Einrichtung von Wärmeinseln redet, lenkt die durch den Ukraine-Krieg bedingte Energiedebatte in eine abenteuerliche Richtung. Es ist überflüssige Panikmache mit den entsprechenden psychologischen Folgen. Angst und Unsicherheit schaukeln sich hoch. Deutschland befindet sich aber nicht im Krieg. Die Bundesregierung muss die Folgen der eigenen Sanktionspolitik gegenüber Russland ausgleichen und dem Land eine ausreichende Energieversorgung über den Winter sichern. Vielleicht auf Sparflamme, aber ohne Wärmeräume und ein Volk am Bettelstab."/be/DP/he