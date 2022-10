Pressestimme: 'Volksstimme' zum fehlenden Energiekonzept

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum fehlenden Energiekonzept:

"Die Aufgabe ist gewaltig. Es geht um die Zukunft des Industriestandorts Deutschland. Schon die Regierungen der vergangenen zehn Jahre haben es nicht geschafft, ein schlüssiges Energiekonzept für eine Industrienation zu entwickeln, geschweige denn umzusetzen. Die Flucht aus Kohle und Kernkraft führte in die Abhängigkeit von Gas als letzte Option. Eine Sackgasse. Nicht nur die IWF-Chefökonomin Gita Gopinath schaut besorgt auf Deutschland. Denn die aktuelle Regierung will partout diese gewaltige Aufgabe nicht angehen. Es geht nicht darum, nur diesen Winter zu überstehen. Das mag mit viel Staatsgeld und Energiesparen gelingen. Es geht darum, die Versorgung der kommenden Jahre zu organisieren. Was passiert in Berlin? In der Koalition wird um zwei oder drei Kraftwerke und deren Laufzeit gestritten. Und die längst überfällige Entscheidung von Olaf Scholz (SPD), um wenige Monate zu verlängern, gilt dort schon als Machtwort. Zu kurz gesprungen."/kkü/DP/he