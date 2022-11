Pressestimme: 'Volksstimme' zum Streit ums Bürgergeld

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Streit ums Bürgergeld:

"Es ist ein gefundenes Fressen für die CDU/CSU-Opposition: Das Prestigeprojekt der SPD schlechthin anzugehen und sich dabei auf Vorbehalte in Wirtschaft und Bevölkerung gegen eine Hängematten-Mentalität zu stützen. Das Bürgergeld, mit dem sich SPD und Ampel schon auf der Zielgeraden wähnten, steht mithin plötzlich wieder auf der Kippe. Die SPD-Führung ist für der Rettung ihrer Hartz-IV-Beerdigung schon fix auf Kompromisskurs eingeschwenkt. Landet das Bürgergeld erst im Vermittlungsausschuss, könnte davon nicht viel übrig bleiben. Sachlich lässt sich die Sozialleistung ziemlich genau in einen Konsensbereich und eine Problemzone teilen. Eine Erhöhung der Bezüge wäre inflationsbedingt sowieso fällig und per Schonvermögen werden womöglich staatliche Hilfen gespart. Der Aufreger beim Bürgergeld ist der fehlende Druck, sich in den Arbeitsprozess einzuordnen. Und da sind wir tatsächlich bei der unverdienten Hängematte."/al/DP/he