Pressestimme: 'Volksstimme' zum Rückgang der Kleinwagen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zum Rückgang der Kleinwagen:

"In Deutschland ist der schwindende Marktanteil von Kleinwagen ein weiteres Indiz dafür, dass im Verkehrssektor der Klimaschutz eine zu kleine Rolle spielt. Steuerliche Anreize und eine Luxussteuer sorgen zum Beispiel dafür, dass in Japan, Australien, Südkorea, aber auch in Italien Kleinwagen weiter auf Wachstumskurs sind. Das Autoland Japan zeigt, dass man trotz rigoroser Reglementierung eine erfolgreiche Autonation sein kann. Dort hat der Kleinstwagen mit 660-Kubik-Motor den größten Marktanteil. Das spart viel Platz und Abgase. In Deutschland wird nicht konsequent zwischen einer Grundmotorisierung und sündteuren CO2-Schleudern unterschieden. Die Einführung der Autobahnmaut für Pkw wäre eine Chance gewesen, die Kfz-Steuer entsprechend zu reformieren und nebenbei EU-konform zu machen. Aber ähnlich wie beim Tempolimit scheut man im Verkehrsministerium selbst die einfachen Maßnahmen zur CO2-Reduzierung."/ra/DP/he