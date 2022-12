Pressestimme: 'Volksstimme' zum Gaspreisdeckel der EU

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme' zum Gaspreisdeckel der EU:

"Deutschland ist es irgendwie doch gelungen, die besonderen Interessen eines Landes zu wahren, das in der Energie-Sackgasse steckt. Nicht gelungen ist es, den zu deckelnden Gaspreis so hoch zu setzen, dass die Bremse niemals gezogen worden wäre. Jetzt kommt aber ein Deckel, der nur den wichtigsten europäischen Markt betrifft und unter bestimmten Umständen gelockert werden kann. Zusammengefasst: Dem Wirtschaftsminister bleiben noch Möglichkeiten, in den Preiswettbewerb zu gehen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass zumindest Deutschland wieder jeden Preis zahlen darf, um die Speicher zu füllen, wenn Lieferanten und Spekulanten so gut zusammenarbeiten wie in diesem Jahr. Falls es Robert Habeck nicht gelingt, mehr feste Verträge zu schließen, kann es wieder sehr teuer werden. Und der Ärger über die Deutschen, die wegen ihrer desolaten Energiepolitik zu Preistreibern werden müssen, ist vorprogrammiert."/kkü/DP/he