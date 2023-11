Pressestimme: 'Volksstimme' zu Israels Angriff auf das Gaza-Krankenhaus

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Israels Angriff auf das Gaza-Krankenhaus:

"Der Sturm der Israelis auf das Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt ist ein Kulminationspunkt im neuen Nahost-Krieg. Angriffe auf Hospitäler verbietet das Völkerrecht. Dass Patienten, Ärzte und Flüchtlinge von der Hamas offensichtlich als Schutzschilde für Kommandobunker unter der Klinik genutzt werden, ist ebenfalls international geächtet. Selbst Verbündete Israels sehen darin aber keine Entschuldigung. US-Präsident Joe Biden bemüht sich seit Wochen um Deeskalation, wodurch sich etwa der Versorgungskorridor vom Gazastreifen geöffnet hat. Humanitäre Feuerpausen sind dringend nötig, um das Leben der Zivilisten in Gaza zu schonen. Doch Biden und andere Mahner stoßen mit dieser Forderung bei Netanjahus Kriegskabinett auf taube Ohren. Dennoch gibt es in Deutschland zweierlei Maß im Krieg. Während russische Bombenangriffe auf ukrainische Kliniken politisch auf Empörung stoßen, bleibt die bei israelischen Attacken aus."/yyzz/DP/he