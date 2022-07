Pressestimme: 'Volksstimme' zu Entwicklung Neu-Euro-Ticket

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Entwicklung Neu-Euro-Ticket:

"Halbzeit beim 9-Euro-Ticket und schon jetzt ist klar: ÖPNV (fast) zum Nulltarif ist ein voller Erfolg. Das muss auch Verkehrsminister Volker Wissing zugeben. Wer nun aber dachte, dass mit dieser Erkenntnis auch eine Nachfolgelösung ab September bereitstehen würde, der irrte! Innerhalb weniger Monate wurde das 9-Euro-Ticket bundesweit auf den Weg gebracht. Die Umsetzung war zwar vor allem für die Länder ein Kraftakt. Am Ende stand aber die Erkenntnis, dass ein digitales Entwicklungsland viel in kurzer Zeit bewegen kann - wenn es denn will. Doch diese Erkenntnis, gepaart mit satten 31 Millionen Nutzern des 9-Euro-Tickets, scheint nicht Deutschlands politische Bräsigkeit überlisten zu können. So hält Wissing eine Nachfolgelösung ab Ende 2022 oder für Anfang 2023 zwar für "möglich". Konkreter wird der FDP-Mann aber nicht. Vordergründig deshalb, weil er nach eigenen Angaben erst noch die Daten zur Nutzung Anfang November abwarten müsse. Man kann daher wohl nur hoffen, dass die Diskussion darüber nicht tief in den parlamentarischen Arbeitskreisen versandet."/al/DP/he