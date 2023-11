Pressestimme: 'Volksstimme' zu EU-Beitrittsperspektive Kiews

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu EU-Beitrittsperspektive Kiews

Die Empfehlung der EU-Kommission zu Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine ist zunächst nicht mehr als ein politisches Signal an Kiew und Moskau. Die Botschaft: Europa lässt das von Russland angegriffene Land nicht fallen - im Gegenteil. Moskau seinerseits sollte nicht damit rechnen, dass der Westen in seiner Unterstützung nachlässt. Gleichzeitig zieht Brüssel die Hürden so hoch, dass ein wirklicher Beitritt auf absehbare Zeit unrealistisch ist. Zunächst müssen die Mitgliedsländer der Verhandlungsaufnahme zustimmen. Ukraine-kritische Länder wie Ungarn könnten schon hier ihr Nein einlegen. Die Umsetzung erteilter Auflagen wie der Korruptionsbekämpfung kann zudem Jahre in Anspruch nehmen. Brüssel dürfte genau das bei seiner Zusage einkalkuliert haben. Der Schritt soll vor allem der Moral der Ukrainer dienen. Die Wahrheit ist: In ihrem jetzigen Zustand kann die EU insgesamt kaum neue Mitglieder gebrauchen - schon gar keine im Krieg./zz/DP/zb