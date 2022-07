Pressestimme: 'Volksstimme' zu Ausbeute/Leichtathletik-WM

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Ausbeute/Leichtathletik-WM:

"Das bisherige Abschneiden bei der Leichtathletik-WM im amerikanischen Eugene ist aus deutscher Sicht ernüchternd. Zwar greifen Medaillen-Hoffnungen wie Malaika Mihambo oder Julian Weber erst am Final-Wochenende ins Geschehen ein, aber für eine ähnliche Bilanz wie 2019, als es in Doha/Katar sechsmal Edelmetall, davon zweimal Gold, gab, wird es wohl nicht mehr reichen. Schon bei den Olympischen Spielen in Tokio lieferte die einstige Leichtathletik-Nation Deutschland mehr Schatten als Licht ab. Das setzt sich jetzt fort, wenngleich man nicht vergessen darf, dass Spitzensportler wie Johannes Vetter, Christin Hussong (beide Speerwerfen) oder Jonathan Hilbert (Gehen) in den USA nicht dabei sind. Und noch etwas gibt zu denken: So mancher deutsche Athlet scheint nicht voll bei der Sache zu sein, sondern hat schon die Heim-EM in München vor Augen. Zwei Höhepunkte innerhalb weniger Wochen - das passt einfach nicht."/yyzz/DP/he