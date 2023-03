Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Schlacht um Bachmut

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Schlacht um Bachmut:

"Selenskyj hat entschieden, den Kampf in Bachmut aus strategischen Gründen fortzusetzen. Klarer formuliert: Weil dort mehr russische als ukrainische Soldaten sterben. Die Armee des Aggressors soll sich aufreiben. Das wiederum soll die eigene Gegenoffensive erleichtern. Und dazu hätten dann auch jene Soldaten beigetragen, die gerade in Bachmut getötet werden oder verstümmelt. Es sind menschenverachtende Rechnungen. Unstrittig sollte dabei aber sein, dass die Verantwortung für das Gemetzel allein bei Putin liegt. Was also tun? Sofort verhandeln, sagen die einen. Endlich die richtigen Waffen liefern, sagen die anderen. Wer nach einem Jahr des Krieges so tut, als gäbe es einfache Antworten, wird dem reinen menschlichen Grauen nicht gerecht."/yyzz/DP/he