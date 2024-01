Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Kindergeld-Diskussion

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zur Kindergeld-Diskussion:

Ist das die Wende in der Dauerkrise der Ampel? Grünen-Co-Chef Nouripour hat versucht, den koalitionsinternen Streit über eine weitere, von SPD und vielen Grünen gewünschte Kindergelderhöhung abzuräumen, und dazu angemerkt: "Wir müssen uns alle zusammen am Riemen reißen." Sollten sich alle "am Riemen reißen", könnten für die Regierung tatsächlich bessere Zeiten anbrechen. Dann würden die Partner endlich mehr miteinander als gegeneinander arbeiten. Sie würden die Rolle der Opposition - die alle drei immer wieder gern spielen - der eigentlichen Opposition überlassen. Und sie würden nach gemeinsamen Lösungen suchen, statt sich in Dauerdebatten zu verzetteln. Utopisch? Vielleicht. Aber für jeden der Partner die einzige Chance, bis zur Bundestagswahl aus dem tiefen Loch zu kommen./yyzz/DP/mis