Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Freischaltung von Trumps Twitter-Konto

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Freischaltung von Trumps Twitter-Konto:

"Mächtige Sponsoren laufen ihm davon, und Republikaner, die sich einer neuen Generation jüngerer Politiker zuwenden wollen, geben ihm die Schuld am schwachen Abschneiden bei den Kongresswahlen. Da eine Rückkehr zu Twitter Trump helfen könnte, seiner Präsidentschaftskampagne neues Leben einzuhauchen, ist es umso interessanter, dass er zunächst ablehnte und sagte, er habe kein Interesse mehr an Twitter. Das mag einerseits an dem Chaos liegen, das Musk seit seiner Übernahme des Unternehmens ausgelöst hat. Auch dürfte eine Rolle spielen, dass Trump ein finanzielles Interesse an dem Erfolg der eigenen Plattform Truth Social hat. Dabei ist sicher, dass er als Präsidentschaftskandidat auf Twitter ein wesentlich größeres Publikum haben würde als bei der hauseigenen Marke."/yyzz/DP/he