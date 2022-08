Pressestimme: 'Südwest Presse' zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato:

"Hundert Milliarden Euro soll die Bundeswehr zusätzlich erhalten, um Deutschland wirklich verteidigen zu können. Allerdings reicht selbst diese Summe nicht, um dauerhaft das Nato-Ziel zu erreichen: zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung. Wegen der Vorlaufzeit der dringend benötigten Großbestellungen werden die größten Brocken des Sondervermögens erst in den Jahren 2024 bis 2026 verbraucht werden können. In diesen Jahren könnte Deutschland dann auch das Zwei-Prozent-Ziel erreichen. Was danach kommt, ist allerdings offen."/be/DP/he