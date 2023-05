Pressestimme: 'Südwest Presse' zum EVG-Streik

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zum EVG-Streik:

"Im Tarifstreit der EVG mit der Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen waren die Warnstreiks in den vergangenen Wochen angemessen, ging es doch vor allem um Lohnerhöhungen für wirklich schlecht bezahlte Gruppen. Doch mit dem Aufruf der EVG zu einem 50-stündigen flächendeckenden Warnstreik ist so langsam eine Grenze erreicht. Denn es geht um eine Formulierung - ob die Bahn eine Deckelung für Branchenmindestlöhne will oder ob alle etwaigen Einigungen auf Festbeträge für alle Beschäftigten gelten würden. Das sollte leicht per Telefon oder Schriftwechsel zu konkretisieren sein. Ein Streikanliegen ist es nicht. Statt diesem Kindergartenverhalten können die betroffenen Pendler erwarten, dass die Bahn deutlich ihre Absichten erklärt und dass die EVG den Klärungsbedarf konstruktiv kommuniziert."/yyzz/DP/he