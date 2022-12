Pressestimme: 'Südwest Presse' zu 'Puma'-Desaster

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu "Puma"-Desaster:

"Er gilt als die S-Klasse unter den Schützenpanzern. In Wahrheit ist der "Puma" nur in Friedenszeiten ein guter Panzer. Er glänzt unter Laborbedingungen, funktioniert in der Praxis aber noch nicht einmal im norddeutschen Tiefland. Nun sind Komplikationen beim "Puma" nichts Neues, er gilt schon seit Jahrzehnten als Problempanzer. Das macht den von Generalmajor Ruprecht von Butler beschriebenen "Totalausfall" nur noch bedrückender. Im Januar übernimmt Deutschland die Führung bei der Speerspitze der NATO. Wahrscheinlich wird das trotz des "Puma"-Totalausfalls und einer völlig überforderten Verteidigungsministerin irgendwie klappen. Das Problem ist grundsätzlicher: Mit selbst produzierten Friedenspanzern lässt sich die angestrebte militärische Führungsrolle nicht ausfüllen."/al/DP/he